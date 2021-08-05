شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الأنابيب السعودية" تتراجع 70% خلال الربع الثاني لانخفاض المصاريف الإدارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية لأنابيب الصلب، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الخسائر بنسبة 70.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 8.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 27 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة خسائرا تشغيلية بلغت 5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 29.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2021 إلى تحقيق ربح إجمالي بلغ 4.83 مليون ريال في الربع الثاني 2021، مقارنة بخسارة إجمالية بلغت 15 مليون ريال في الربع الثاني 2020، وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتحسن المزيج البيعي والتحسن في كل من الكفاءة والتكاليف الهيكلية المباشرة.

كذلك انخفضت المصاريف الإدارية الى 7.99 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2021م من 10.87 مليون ريال سعودي في الربع الثاني 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض التكاليف الهيكلية و تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.

وارتفعت الإيرادات إلى 88.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 58.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 44.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 17.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.