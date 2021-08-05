شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تكشف ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"أموك" و"باكين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 222.114 مليون شهادة، البنك التجاري الدولي إلى 139.687 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك إلى 364.332 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية-باكين إلى 5.082 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.365 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 179.454 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.638 مليون شهادة، كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية عند 122.914 مليون شهادة، شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، ليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 492.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 54.4 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.91%، والعرب على 3.86% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 12.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 87.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 17.6 مليون جنيه، 496.7 ألف جنيه، 72.2 مليون جنيه، 13.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 99.3 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13151 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3804 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.49% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 115 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.