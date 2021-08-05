شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من المنشطات والنقد الأجنبى بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 149 لسنة 2020 وتعديلاته والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

وبناء على الإخبارية المقدمة من السيد ابو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وأسامة سعد بالأمن الجمركى بالإشتباه فى محاولة شركة م . د . و تطبيق الإعفاء الجمركى بمستندات غير صحيحة لمشمول بيان جمركى عبارة عن 108 طرد عبارة عن مواد أولية مستلزمات إنتاج والمعاينة الفعلية تبين عدم تطبيق اتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتم تحصيل ضريبة الوارد بإجمالي 31215 جنيه .

وفى المحاولة الثانية حاولت راكبة أردنية الجنسية قادمة علي العبارة عمان تهريب مبلغ من النقد الأجنبى وتم تفتيشها عن طريق الشرطية المنوطة بتفتيش السيدات أفقرت بوجود مبلغ 15000 دينار أردني حول جسمها أسفل الملابس ومع التفتيش الفعلي وعد النقود تبين أن المبلغ 31070 دينار أردني .

وفى المحاولة الثالثة وفى جمرك الصادر وبناء على الإخبارية المقدمة من السيد ابو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركى وأسامة سعد بالأمن الجمركى بالإشتباه فى قيام السائق م . خ . ح اردني الجنسية تهريب أصناف مخالفة فى السيارة رقم 40283/60 مغادرة إلى الأردن ومحمل على السيارة رمان طازج .

وبتفتيش جسم السيارة تم العثور علي 35 لغة سوداء وبكل لفة 10 شريط وبكل شريط 6 اقراص بما يعادل 3500 قرص مرقوم عليها Vega .Extra 130 مخبأة داخل طبلوة الكابينة أسفل عداد السرعة وأسفل ساعة الكابينة، وبلغت التعويضات المستحقة 70000 جنية

واشترك فى الضبط أحمد دياب ومصطفي مهدي ومصطفي الجالي مديرى الوارد وعمر عبد النور مدير صالة التفتيش وأحمد فيصل وقاسم لملوم وأحمد منصور مأمورى التفتيش .

وقرر حمدى الشعراوي مدير عام جمرك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك ومجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .