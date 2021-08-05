شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بوان" ترتفع 179% خلال الربع الثاني وإدارتها تُوصي بتوزيع 45 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة بوان، المُعلنة اليوم الخميس، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 178.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 43.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15.5 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 53.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 18.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات المعدنية والخشبية متأثراً بزيادة الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع مما أثر بدوره إيجاباً على الأرباح.

كذلك ارتفعت إيرادات وهامش ربح قطاع الصناعات الكهربائية مما أدى إلى تحسن النتائج بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 788.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 520.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 84.8 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 30.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام 2021، بقيمة 45 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 41.7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 15.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.