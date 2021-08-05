شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "بنك الاستثمار" تُقر بيع أسهم الخزينة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية للبنك السعودي للاستثمار، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على بيع الأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق في البنك "شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل"، والأسهم المستحوذ عليها من المساهم السابق شركة بنك ميزوهو المحدودة.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن عدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة جي بي مورغان الدولية للتمويل تبلغ 56.245 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحوذ عليها من شركة بنك ميزوهو المحدودة تبلغ 18.749 مليون كأسهم خزينة، ويشار إليهم فيما بعد مجتمعين بـ"أسهم الخزينة".

هذا وفوضت الجمعية مجلس إدارة البنك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبيع أسهم الخزينة، ويكون لمجلس الإدارة صلاحية تفويض الغير بأي من الصلاحيات الواردة في هذا القرار.

وفي بيان مُنفصل، أعلن البنك عن إطلاق عملية بيع أسهم الخزينة، ليُصبح تاريخ الأحقية 11 أغسطس الجاري، وبسعر بيع يبلغ 13.5 ريال سعودي للسهم الواحد من أسهم الخزينة.

ويهدف البنك من خلال تنفيذ عملية بيع أسهم الخزينة إلى دعم مركزه المالي وسيتم استخدام متحصلات البيع لتقوية قاعدة البنك الرأسمالية ورفع نسب السيولة لديه وتمويل أنشطته التوسعية وعملياته المستقبلية.

ويُشار إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 287.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2021، مقابل أرباح بلغت 262.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحقق البنك تراجعاً في صافي دخل العمولات إلى 588.5 مليون ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 609.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى الارتفاع في إجمالي دخل العمليات بنسبة 1%، نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في دخل أتعاب خدمات بنكية، ومكاسب من سندات الدين والمدرجة بقيمتها العادلة من خلال بنود الدخل الشامل الأخرى، ودخل عمليات أخرى، قابله انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، وأرباح تحويل عملات أجنبية، والقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.