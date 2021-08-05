شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية الجلسة بعد بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية مع استمرار متابعة تطورات جائحة كورونا.



وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية عن أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية انخفض إلى 385 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 399 ألف طلب في الأسبوع قبل الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر عند 382 ألفا.



وسجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا قدره 75.7 مليار دولار في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى تسجيل عجز قدره 74.2 مليار دولار.



من ناحية أخرى، تواجه عدة دول أبرزها أمريكا وفي أوروبا ظهورا لسلالة دلتا" أو متحور كورونا الذي ظهر في الهند أولا، وهذه السلالة توصف بأنها سريعة الانتشار وأكثر فتكا.



وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مع تجاوز عدد الإصابات 100 ألف حالة يوميا الأمس الأربعاء.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 34953 نقطة، وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 4417 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 54 نقطة) إلى 14834 نقطة.