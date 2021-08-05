شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تعمق خسائرها لأدنى مستوى فى أسبوعين بعد ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بعد ارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،الأمر الذي أثار المخاوف حيال تراجع مستويات الطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 67.63$ الأدنى منذ 21 تموز/يوليو الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 68.03$، و سجل أعلى مستوي عند 68.68$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.75% إلى مستوي 69.77$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 70.29$ ، وسجل أعلى مستوي عند 71.00$.

عند تسوية الأمس ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.1% ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.6 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 30 تموز/يوليو ، فى ثاني زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 3.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 439.18 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى فى شهر ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال مستويات الطلب والسحب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر،ليستمر إجمالي الإنتاج عند 11.2 مليون برميل ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.

أظهر مسح لوكالة"رويترز" أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" ارتفع فى تموز/يوليو إلى أعلى مستوياته منذ نيسان/أبريل 2020 ، بعد قرار تخفيف قيود الإنتاج بموجب اتفاق تحالف "أوبك بلس" ،وبعدما ألغت السعودية تدريجيا خفضها الطوعي فى إنتاجها النفطي.