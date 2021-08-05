شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات الخليج بختام تعاملات الأسبوع.. والأسهم السعودية تصعد 0.42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.42% رابحًا 47.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11209.42 نقطة، وقفز مؤشرات بورصة الكويت، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحًا 23.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6565.84 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.29% رابحًا 4.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1614.91 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.25% رابحًا 7.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2820.37 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.17% رابحًا 12.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7419.269 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.42% رابحًا 47.04 نقطة ليغلق عند مستوى 11209.42 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.61% خاسرًا 151.23 نقطة ليغلق عند مستوى 24548.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 213.8 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع الرأسمالية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.08%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.97%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.91%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.46%، ثم قطاعي البنوك والطاقة بنسبة 0.3%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.47%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

وقفز 108 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 19.17%، ثم سهم "سبكيم العالمية" بنسبة 4.23%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 4.16%، وتراجع 80 سهمًا على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.22%، ثم سهم "ولاء" بنسبة 3.19%، ثم سهم "سايكو" بنسبة 2.79%، فيما تصدر سهم "تنمية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 622.9 مليون ريال سعودي.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.25% رابحًا 7.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2820.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.8 مليون سهم محققة ما قيمته 161.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 2235 صفقة لعدد 31 سهمًا، وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%.

وقفز 14 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 13.75%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.45%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.05%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 5.84%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 10.03 مليون ورقة بقيمة 50.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.19%.





بورصة أبو ظبيارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% رابحًا 12.71 نقطة ليغلق عند مستوى 7419.269 نقطة، فيما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 3 مليارات درهم عند مستوى 1.311 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 323.8 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 5624 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقار بنسبة 3.03%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.81%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاعي الاتصالات والطاقة بنسبة 0.65%، 0.62%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الواحة كابيتال" بنسبة 14.38%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 10.53%، ثم سهم "مصرف الشارقة الإسلامي" بنسبة 5.03%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "حقوق اكتتاب شركة ميثاق للتأمين التكافلي 2021" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 9.77%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 3.83%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 314.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 3.22%.





بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.29% رابحًا 4.69 نقطة ليغلق عند مستوى 1614.91 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع العقارات بنسبة نمو 66.29% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.86%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 32.04% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.7%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.1%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.65%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.48%.

كما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 30.39% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 2.61%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 28.27% مدفوعًا بصعود سهم إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.14%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 48.55% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.17%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.68%، وهبط سهم بنك البحرين الإسلامي بنسبة 1.25%.





بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحًا 23.33 نقطة ليغلق عند مستوى 6565.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% رابحًا 32.51 نقطة ليغلق عند مستوى 7153.37 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% رابحًا 2.62 نقطة ليغلق عند مستوى 5412.50 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحًا 1.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5700.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 293.5 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.97%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.51%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.14%، ثم قطاعي الاتصالات والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، 0.07%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.44%.