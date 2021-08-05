شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 2.43% بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات محلية، وربح رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه عند مستوى 706.466 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 10723 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2366 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13151 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 4179 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.43% ليغلق عند مستوى 2824 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3804 نقطة.