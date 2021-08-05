شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يتراجع بتأثير مقاومته الحالة – تحليل – 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الحالي 68.50، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.52% ليخسر السهم نحو 36 سنت ويستقر على سعر 68.52 دولار، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 68.50، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 64.35.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط