شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يعاود الانخفاض – تحليل – 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كاتربللر (CAT) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.91% بما يعادل -3.98 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 204.52 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 221.65، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 199.25 استعداداً لكسره.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط