شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يعمق من خسائره – تحليل – 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ديزني (DIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، ليسجل السهم خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.24% ليخسر السهم نحو 41 سنت ويستقر على سعر 172.58 دولار، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى 175.65، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 165.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط