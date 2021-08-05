شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل – 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم فورد (F) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -4.99% بما يعادل 70 سنت ليستقر السهم على سعر 13.32 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليقترب السهم من الاستناد إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط.

لهذا مازلنا نرجح عودة تعافي السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة تداولاته بمحاذاة خط الميل الصاعد، ولكن عليه الاستقرار أعلى مستوى الدعم المحوري 13.43، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.43.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه