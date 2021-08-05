شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يتعرض للسقوط الحر – تحليل – 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جنرال موتورز (GM) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتكبد السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -8.91% بما يعادل -5.16 نقطة ليستقر على سعر 52.72 دولار، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم 53.43، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 48.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط