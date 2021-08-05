شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتجه نحو مزيد من الارتفاع بعد قرار بنك إنجلترا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تداولات اليوم الخميس، ووسع مكاسبه في أعقاب صدور قرار السياسة النقدية من بنك إنجلترا.



واتساقا مع توقعات المحللين بالأسواق، أبقى بنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 0.10% دون تغيير، كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول عند 895 مليار جنيه إسترليني.



يأتي ذلك في ظل جهود الحكومة البريطانية والبنك المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وتجدر الإشارة إلى أن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في عدد من الدول حول العالم أبرزها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نتيجة ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي وأيضا ظهور متحور جديد في بريطانيا.



وتزايدت التحذيرات من المصرفيين بالبنوك المركزية حول العالم من شراسة الموجة القادمة من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 11:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3923، وسجل أعلى سعر عند 1.3946 في حين سجلت العملة البريطانية أقل سعر عند 1.3873.