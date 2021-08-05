شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لمستوى قياسي جديد بفضل الأرباح القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة مستوى قياسي جديد ، وسط معنويات قوية تسيطر على المستثمرين ، بفضل توالي إفصاح كبرى البنوك والشركات عن نتائج أرباح تفوق التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام.

أضاف مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 أكثر من 0.25% حتى الساعة 11:37 بتوقيت غرينتش ،مسجلا مستوى قياسي جديد عند 470.23 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 1.0% ، مع انتعاش معظم أسهم القطاع بفضل تحقيق كبرى شركات التكنولوجيا الأوروبية أرباح أفضل من التوقعات خلال النصف الثاني من هذا العام.

تتوالي كبرى البنوك والشركات الأوروبية الإفصاح عن نتائج أرباح قوية تتجاوز تقديرات الخبراء خلال الربع الثاني من هذا العام ،وهو ما يعكس القدرة الكبيرة فى تجاوز الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بنسبة 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا منخفضا قرابة 0.5% ، فى ثالث خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعد تصريحات نائب محافظ البنك الفيدرالي الاحتياطي ،حول قرب البدء فى تقليص برنامج شراء السندات المحفز للاقتصاد الأمريكي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بحوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.25% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 قرابة 0.2%.