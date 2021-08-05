شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على مكاسبه بدعم تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار التماسك فوق الحاجز النفسي عند 1,800$ ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب قرابة 0.2% إلى 1,814.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,812.09$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,808.41$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،وكان المعدن مرتفعا بحوالي 1.2% عقب بيانات ضعيفة جدا عن وظائف القطاع الخاص الأمريكي خلال تموز/يوليو ،وبدد تلك المكاسب بعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي.

قال نائب مجلس الاحتياطي الاتحادي "ريتشارد كلاريدا" إن شروط رفع أسعار الفائدة يمكن الوفاء بها فى أواخر عام 2022 ،الأمر الذي يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة فى أوائل عام 2023.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.2% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح ارتفاع أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع بعدما زادت بيانات الوظائف الخاصة المخيبة للآمال الشكوك حول قوة سوق العمل فى الولايات المتحدة ،حيث من الواضح إن التوظيف فى البلاد يحتاج إلى المزيد من الجهود والدعم للتغلب بشكل كامل على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,027.97 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 26 تموز/يوليو الماضي.