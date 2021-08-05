الاقتصاد

تغيير جديد فى عملية التصويت على السياسة النقدية البريطانية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير جديد فى عملية التصويت على السياسة النقدية البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر البنك المركزي البريطاني اليوم الساعة 11:00 جرينتش تفاصيل عملية التصويت على السياسات النقدية فى ختام اجتماع 5 آب/أغسطس ،والتي أظهرت تصويت جميع الأعضاء طبقا للتوقعات لصالح بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 0.10% ،وكان التغيير الجديد عن التصويت على برنامج شراء الأصول بقيمة 895 مليار جنيه ،مع تصويت سبع أعضاء فقط لصالح الإبقاء على البرنامج ، مع تصويت عضو لصالح تقليص البرنامج ،وامتناع أخر عن التصويت ،وكانت التوقعات تشير إلى إبقاء تصويت ثمانية أعضاء لصالح البرنامج مع استمرار تصويت عضو فى اتجاه التقليص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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