شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير جديد فى عملية التصويت على السياسة النقدية البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر البنك المركزي البريطاني اليوم الساعة 11:00 جرينتش تفاصيل عملية التصويت على السياسات النقدية فى ختام اجتماع 5 آب/أغسطس ،والتي أظهرت تصويت جميع الأعضاء طبقا للتوقعات لصالح بقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية 0.10% ،وكان التغيير الجديد عن التصويت على برنامج شراء الأصول بقيمة 895 مليار جنيه ،مع تصويت سبع أعضاء فقط لصالح الإبقاء على البرنامج ، مع تصويت عضو لصالح تقليص البرنامج ،وامتناع أخر عن التصويت ،وكانت التوقعات تشير إلى إبقاء تصويت ثمانية أعضاء لصالح البرنامج مع استمرار تصويت عضو فى اتجاه التقليص.