شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 360 مليون دولار استثمارات شركة شيفرون بـ4مناطق بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة شيفرون العالمية برئاسة كلاى نيف رئيس شركة شيفرون للاستكشاف والإنتاج في افريقيا والشرق الأوسط وامريكا اللاتينية، حيث تم بحث خطة عمل الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة في مجال البحث عن الغاز والبترول في عدد من المناطق بالبحرين المتوسط والاحمر خاصة وأن شيفرون التي بدأت الاستثمار مؤخرا في مصر في نشاط البحث والاستكشاف تعد احدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال صناعة البترول والغاز والطاقة بصفة عامة.

وأكد المهندس طارق الملا أن توجه شيفرون لضخ استثمارات جديدة في مصر في مجال البحث عن الغاز الطبيعى والبترول يأتي على خلفية ما لمسته الشركة من تطور كبير في مناخ الاستثمار في مصر بعد نجاح برامج وسياسات الإصلاح التي نفذتها الدولة في كافة المجالات وأدت إلى تحقيق طفرة كبيرة فى قطاعات حيوية كقطاع البترول والغاز الذى شهد قصص نجاح في اكتشاف وإنتاج الغاز المصرى بمنطقة البحر المتوسط، لافتاً إلى أن نجاح مبادرة مصر لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وبدء تفعيل اول تعاون اقليمى لإستغلال موارد الغاز بالمتوسط يحفز شيفرون والشركات العالمية العملاقة لتوجيه استثماراتها الى هذه المنطقة.

وخلال اللقاء تم استعراض تقدم أنشطة وعمليات الاستكشاف الحالية لشيفرون في البحث عن الغاز والبترول فى 4 مناطق تعمل فيها كمشغل رئيسى في البحرين المتوسط والاحمر بحجم استثمارات حدها الأدنى 360 مليون دولار وتشمل مناطق شمال سيدى برانى وشمال الضبعة بغرب المتوسط ونرجس البحرية بشرق المتوسط والقطاع رقم 1 في البحر الأحمر، هذا بالإضافة الى منطقتين تستثمر فيهما الشركة كشريك لشركة شل العالمية في غرب المتوسط وهما شمال كليوباترا وشمال مارينا وذلك بعد استحواذ شيفرون على شركة نوبل انرجى الأمريكية، وتم استعراض ماتم تنفيذه من عمليات مسح سيزمى ثلاثى الابعاد ومعالجة البيانات في مناطق الامتياز بالبحرين الأحمر والمتوسط وخطة العمل للفترة المقبلة.

وحضر اللقاء الجيولوجى أشرف فرج وكيل اول الوزارة للإتفاقيات والاستكشاف والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس) والأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني .