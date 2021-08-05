شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 5-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 5-8-2021، تباينه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية للبنوك العاملة فى مصر، مسجلا ثباتا في البنك الأهلى المصرى عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، فى حين سحل تباينا فى بنك مصر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.40 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.07 جنيه للشراء، و52.47 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل سيطرت حالة من الاستقرار على سعر الدرهم الإماراتى لليوم الخامس على التوالى 5-8-2021، أمام الجنيه المصرى، فى السوق المحلية، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل فى بنك الاسكندرية ليسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.07 جنيه للشراء.

52.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.39 جنيه للشراء.

52.37 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.39 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 49.40 جنيه.

52.37 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 52.37 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس52.08 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.34 جنيه للشراء.

52.45 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.50 جنيه للشراء.

52.41 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.35 جنيه للشراء.

52.43 جنيه للبيع.