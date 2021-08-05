شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس: تخفيضات مميزة فى الأوكازيون الصيفى ومشاركة واسعة من المحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الأوكازيون الصيفى الذي بدأ يوم الاثنين الماضي بعدما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاقه بمشاركة جميع المحلات الراغبة في تقديم عروض مميزة لعملائها في ظل هذا الموسم، موضحة أن الأوكازيون الشتوي شهد مشاركة واسعة من المحلات التجارية ومتوقع أن يصل حجم المشاركة كالموسم الماضي.

أكد محمود الداعور عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه من التخفيضات تتراوح بين الي اكثر من 40٪ في بعض المنتجات، مشيرا إلى أن فترة الأوكازيون تمنح فرص مميزة لأصحاب المحلات في زيادة عمليات الترويج وتحريك حالة الركود في السوق.

وأضاف الداعور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المستهلك يستطيع الاستفادة من هذه العروض، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة على العروض المقدمة، حيث يقدم المحلات المشاركة تقريرا بالأسعار الأصلية والأسعار المخفضة ونسب الخصومات المقدمة وبالتالي فإنه لايوجد تخوف من العروض الوهمية.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون الصيفى، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.