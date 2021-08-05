شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الملابس: تخفيضات مميزة فى الأوكازيون الصيفى ومشاركة واسعة من المحلات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الداعور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المستهلك يستطيع الاستفادة من هذه العروض، مؤكدا أن هناك رقابة مشددة على العروض المقدمة، حيث يقدم المحلات المشاركة تقريرا بالأسعار الأصلية والأسعار المخفضة ونسب الخصومات المقدمة وبالتالي فإنه لايوجد تخوف من العروض الوهمية.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون الصيفى، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية، وأن يتم تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه الوزير بضرورة تيسير كافة الأمور المتعلقة لمشاركة المحلات في الأوكازيون الصيفى من أجل تخفيف العبء على المواطنين.