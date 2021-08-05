شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 10750 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 2372 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13188 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 4187 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوى 2828 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 3811 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 3193 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 24 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، تنمية للاستثمار العقاري، جنوب الوادي للأسمنت، برايم القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، الدلتا للسكر، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شركة النصر للأعمال المدنية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، أسمنت سيناء، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، العربية للأسمنت، العالمية للاستثمار والتنمية، غاز مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، العربية للصناعات الهندسية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن تكس للأصواف.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك لعدد 10 ملايين سهم بقيمة إجمالية 12.5 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للمحابس، القاهرة للإسكان والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 2 مليون سهم، 125 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، 155 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركتي إيديتا للصناعات الغذائية، البنك التجاري الدولي (مصر) 4 آلاف سهم، 2500 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 5 آلاف سهم، 65 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، المهندس للتأمين، سبيد ميديكال، 56500 سهم، 5 آلاف سهم، 500 سهم، 7.6 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 2.3 مليون سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 750 سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة جي بي أوتو، عدم تجديد الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل-إحدى شركات جي بي أوتو- عقد التوزيع الموقع مع شركة جيلي الصينية، وذلك لأسباب استراتيجية، مؤكدة التزامها الكامل تجاه ملاك سيارات جيلي المباعة عن طريق شركة غبور مصر، من حيث توفر قطع الغيار وخدمات الصيانة حتى نجاح شركة جيلي الصينية في التعاقد مع وكيل محلي جديد.

كما أعلنت شركة السويدي إليكتريك، توقيع شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (المملوكة بنسبة 99.8%) ملحق عقد بتاريخ 4 أغسطس الجاري بقيمة 190 مليون جنيه لتنفيذ شبكة الكهرباء الداخلية (الجهد المتوسط والمنخفض) الخاصة بمساحة 20 ألف فدان مستصلحة جديدة عدد (2 قطعة أرقام 17، 18) لصالح شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

في سياق منفصل أعلن عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية إيرادات بلغت 54 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 56.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 4%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 199.1 مليون جنيه مقارنة مع 328.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 39%، مرجعة انخفاض صافي الربح بسبب نقص العائد على الاستثمارات بشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات.

كما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، تحقيق إيرادات بقيمة 66.8 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021 مقابل 98.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 32.13%، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 9.5 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح 5.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 261.24%، مرجعة سبب الخسائر إلى انخفاض إيرادات التشغيل نتيجة الأزمة التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة، مما أدى إلى انخفاض الربح عن الفترة المقارنة.