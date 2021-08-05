شكرا لقرائتكم خبر عن "سابك" تحقق 7.64 مليار ريال بالربع الثاني 2021 لتأتي أعلى من توقعات المحللين بدعم من الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها للربحية وبأرباح قياسية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.64 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 2.22 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 10.06 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 1.3 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحولها للربحية خلال الربع الثاني إلى زيادة في متوسط أسعار بيع المنتجات وتحقيق صافي ربح في حصة سابك من مشاريع مشتركة وشركات زميلة. علما انه في الربع الثاني من العام 2020 م، تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال.

وارتفعت المبيعات إلى 42.42 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 24.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2020.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2021، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 12.51 مليار ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2020.

وجات أرباح سابك بذلك أعلى من متوسط توقعات شركات الأبحاث والتي كان يشير إلى تحقيقها صافي أرباح تبلغ 6.35 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2021، وذلك مقارنة بخسائر بلغت 2.22 مليار ريال في الربع الثاني 2020.

حيث توقعت شركة أصول وبخيت الاستثمارية أن تحقق الشركة 6.96 مليار ريال، بينما توقعت الراجحي المالية تحقيقها 6.6 مليار ريال، وكانت توقعات كل من الأهلي كابيتال والرياض المالية تشير إلى تحقيقها 6.4 و 6.1 مليار ريال على التوالي، في حين توقعت شركة الجزيرة كابيتال تحقيقها 5.6 مليار ريال.

وكانت "سابك" قد أعلنت عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021، وذلك بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.86 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2021 إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وأشارت إلى انه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال.

وأوصى مجلس إدارة "سابك" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 5.250 مليار ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021، بقيمة 3 مليار سهم، وبواقع 1.75 ريال للسهم، بما نسبته 17.5% من القيمة الاسمية للسهم.