شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الكويتي يستهدف تمويل مشاريع حكومية بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إن "بيتك" يستهدف المساهمة في تمويل المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والنفط في السعودية كما يستهدف أيضا تمويل مشاريع في منطقة نيوم.

وأوضح الرشود أن "السعودية سوق واعد، وخلال الحقبة الزمنية القادمة أعتقد التركيز سيكون على السعودية، وبيت التمويل سيكون له حظ من تمويل المشاريع هذه"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف الرشود أن القطاعات المستهدفة في السعودية هي "في المشاريع الحكومية، ومشاريع البنية التحتية، ومشاريع قطاع النفط والبترول، والقطاع الكهربائي. بصفة عامة والمشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية".

وتعمل السعودية على العديد من المشاريع العملاقة، بما في ذلك نيوم، وهي منطقة تجارية رائدة بقيمة 500 مليار دولار تهدف إلى تنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

وأوضح الرشود أن بيت التمويل الكويتي الذي أصدر صكوكا بمبلغ 750 مليون دولار في يونيو/حزيران الماضي، قد اكتفى بها في 2021، لكنه يعتزم إصدار صكوك جديدة في 2022.

وقال الرشود إن "مواعيدها تعتمد على احتياجاتنا المالية والحاجة إلى تدعيم رأس المال من خلالها، وقد تكون بنفس حجم إصدار 2021".

وحول صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني، التي تم تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا، تحدث الرشود أن "الكل تأثر" بالجائحة، بما فيهم بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد، مبينا أن الصفقة سوف تحتاج إلى "تحديث الدراسات" عند العودة إليها مرة أخرى.

وأعلن بيت التمويل الكويتي أمس أن صافي الربح زاد إلى 52 مليون دينار (173.37 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 من 12.6 مليون قبل عام.

وتضاعفت أرباح بيت التمويل الكويتي 4 مرات في الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى 52.19 مليون دينار.