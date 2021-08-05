شكرا لقرائتكم خبر عن "السيادي السعودي" يعين مديرا للاستثمارات بالشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عين صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" عمر جهيدي مديرا للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن ينضم جهيدي الذي كان قد شغل منصب مدير الاستشارات المصرفية الاستثمارية في HSBC في السعودية إلى صندوق الاستثمارات في الأسابيع المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

وأجرى صندوق الاستثمارات العامة العديد من التعيينات في المناصب العليا مؤخراً، حيث قام بتعيين تركي النويصر ويزيد الحميد نائبي المحافظ وتعيين عبد الله شاكر، الذي عمل سابقاً في مجموعة البركة المصرفية السعودية وبنك HSBC.

ينضم جهيدي إلى صندوق الاستثمارات العامة مع توسع الصندوق بسرعة، ليتحول من شركة قابضة تركز إلى حد كبير على الصعيد المحلي إلى محرك لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحقيق التحول والتطور المنشود في اقتصاد المملكة، وتنويع مصادر الدخل.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وتستهدف الخطة ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي. كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.