شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي: الطلب على النفط سيدعم تعافي الاقتصاد السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال البنك الدولي في تقرير حديث له إن الطلب العالمي القوي على النفط سيدعم التعافي الاقتصادي السعودي خلال 2021"، إذ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 %، على أن يبلغ 3 % على المدى المتوسط.

ورجح البنك أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى نمو قدره 2.2 % في العام الجاري، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات الجائحة.

وقال البنك في تقرير إن هذا النمو يدعمه تعافي الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يبلغ معدل نموه 5.6 %، وانتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره العالمية، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأشار البنك في تقريه أن جائحة كوفيد - 19 تسببت في تراجع الطلب العالمي على النفط وأسعاره في دول مجلس التعاون الخليجي، نظرا إلى الأزمة الصحية التي سببت أيضا صدمة في سوق السلع الأساسية وأثرت في انكماش الناتج الخليجي بنسبة 4.8 % خلال 2020".

وبحسب التقرير، يعد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا أكبر نسبيا الآن في جميع دول الخليج مما كان عليه قبل عشرة أو 20 عاما، لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وأشار التقرير إلى أن تطوير الاتصالات التي تعد قطاعا استثماريا استراتيجيا للتنويع والتعافي بعد جائحة كوفيد - 19، سيخدم دول الخليج بشكل جيد، كما منحت الاستثمارات السابقة في القطاع دول الخليج فوائد كبيرة خلال الوباء.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.