شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البامية بـ 5-9 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 5-8-2021 استقرارا فى سوق العبور للجملة، حيث سجلت البطاطس بين 2.5-6 جنيهات، والبامية بين 5-9 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الخيار البلدى يتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو.

واستقرت أسعار الطماطم بين 1.5-2.5 جنيها للكيلو، وأسعار الملوخية تتراوح بين 2-3 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الفاصوليا 7-17 جنيها للكيلو، الكوسة 2.5-6 جنيهات، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.