شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 5-8-2021 استقرارا، حيث سجل طن الحديد بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 14300-14700جنيه للطن.

وسجلت أسعار الأسمنت البورتلاندي 950 - 1150 جنيها تسليم أرض مصنع، في حين يتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، الأسمنت الأبيض ليتراوح بين 2350-2450 جنيها.

واستقرت أسعار الجبس عند 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.