شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدواجن اليوم الخميس 5-8-2021 استقرارا لجميع أصنافها فى السوق المحلى وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وسجلت الدواجن المزارع بين 24-25 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

واستقر سعر كرتونة البيض الأبيض عند 40.5 جنيه في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.