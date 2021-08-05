الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم تتراوح بين 26-30 جنيها للكيلو بالمزرعة

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدواجن اليوم الخميس 5-8-2021  استقرارا لجميع أصنافها فى السوق المحلى وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وسجلت الدواجن المزارع بين 24-25 جنيها للكيلو في المزرعة في حين سعر المستهلك بين 26-30 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت 40 جنيها، أسعار الدواجن المجمدة الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو. 

 

واستقر سعر  كرتونة البيض الأبيض عند 40.5 جنيه في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 44-47 جنيها للكرتونة، والبيض البلدى 43 جنيها في المزرعة 46-49.جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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