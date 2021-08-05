شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تتراجع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 794 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في السوق المصري بالتعاملات الصباحية هبوطا بحوالي 4 جنيهات للأعيرة المتداولة، وذلك على خلفية تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً من 1830 إلي 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور، في ظل بيانات أمريكية عن الوظائف.

سعر الذهب اليوم في مصر الآن، لعيار 24 سجل 906.25 جنيه وعيار 21 سجل 794 جنيها و عيار 18 سجل 679.75 جنيه وأونصة الذهب 1810 دولارا والجنيه الذهب 6344 جنيها.

وتراجعت أسعار الذهب، لتتحرك في نطاق ضيق، إذ أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة مركزين على بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق، وهي مؤشر أساسي لموقف مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن السياسات مستقبلا.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1810.92 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1813.70 دولار.

وكان سعر الذهب في مصر ارتفع خمسة جنيهات منتصف تداولات أمس ليقترب من 800 جنيه للجرام لعيار 21 لكن الأسعار العالمية تراجعت بسبب بيانات أمريكية وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر.