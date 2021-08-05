شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 5-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسيطر حاله من الاستقرار منذ فترة لـ سعر الريال السعودى اليوم الخميس الموافق 5-8-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنكى "الاسكندرية ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليواصل سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقراراه، كما كانت أسعارهم أمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.49 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.12 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.23 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.07 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.