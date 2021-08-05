شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تكشف تفاصيل الموقف التنفيذي لمشروع أبراج "الداون تاون" بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت وزارة الإسكان، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة التصميمات المقترحة لواجهات الأبراج التى يتم تنفيذها بالمشروع، وكذا مناقشة عدد من الأمور الفنية، لدفع وتيرة العمل بهذا المشروع الكبير، وذلك بحضور ممثلى شركة "cscec" الصينية، واستشاري المشروع، ومسئولى الوزارة.

وأشارت إلى أن المشروع يشمل إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهراً، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهراً.

وأضافت الوزارة، أن مشروع أبراج الداون تاون، سيخلق منطقة للتنمية بمدينة العلمين الجديدة، تضاهى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن مدينة العلمين الجديدة، ليست مدينة مصيفية، بل هى مدينة للسكن والإقامة والعمل في كل المجالات (الزراعة- الصناعة - السياحة - الترفيه - الخدمات)، وهى فى المقام الأول مركز إقليمي على مستوى الساحل الشمالي، وسيكون لها دور فى منظومة العمران الساحلى.