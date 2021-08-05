شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بعد الارتكاز على مستوى 0.7375، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.7500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7340 والمقاومة 0.7450

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد