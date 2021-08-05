شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية جديدة ليقترب من هدفنا المنتظر عند 69.65، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز هذا المستوى والتوجه نحو مستوى 67.70 الذي يمثّل الهدف السلبي التالي، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 71.20 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط