شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية بعد اختبار مستوى 1.3875، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتفعيل التأثير السلبي لنموذج القمة المزدوجة ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 1.3760.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 1.3955 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3790 والمقاومة 1.3950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط