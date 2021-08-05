شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتأهب للصعود اليوم بفعل "التشديد النقدي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتأهب الدولار للتحرك صعودا اليوم الخميس إذ أدت تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بالأسواق لتقديم التوقيت المرجح لتشديد السياسة هناك، بينما يظل التحرك في اليابان وأوروبا على النسق ذاته احتمالا بعيد المنال.

واستقر اليورو عند 1.1835 دولار، بعد أن نزل من قمة عند 1.1899 دولار أثناء الليل عقب أن فشل في كسر مستوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار. كما بلغ الدولار 109.67 ين، من مستوى منخفض عند 108.71 والذي سجله أمس الأربعاء، متراجعا عما كان سيشكل اختراقا هبوطيا على جانب النزول.