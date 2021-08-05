الاقتصاد

أسعار العملات اليوم الخميس 5-8-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس الموافق 5-8-2021 أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليواصل سعر الدولار والريال السعودى والدينار الكويتى استقراراه، كما كانت أسعارهم أمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.49 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع.

وانخفض أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.68 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

 

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ​سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.49 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

39c580c74c.jpg سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.68 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

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سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع كما كانت أسعار أمس، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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