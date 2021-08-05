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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 5-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وانخفض أيضا سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.68 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ليسجل 18.49 للشراء، 18.62 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 18.53 للشراء، 18.67 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.68 جنيه للشراء، 21.87 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 21.72 جنيه للشراء، 21.91 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، عند سعر 49.39 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع كما كانت أسعار أمس، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.