شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات السكنية بمدينتى بدر وحدائق العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، مشروعات مدينتي بدر وحدائق العاصمة، يرافقهما المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، والمهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الهيئة وجهازي المدينتين والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة حدائق العاصمة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية، سكن لكل المصريين، لمتابعة سير العمل بـ1124 عمارة بالمرحلة الأولى تضم 29496 وحدة سكنية، والمشروعات الخدمية بالمرحلة الأولى، حيث تفقدوا نموذج تأثيث إحدى الوحدات السكنية وأعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق، وعددا من الوحدات السكنية الأخرى بالمشروع.

كما تفقد مسئولو الوزارة، أعمال إنشاء مبنى جهاز مدينة حدائق العاصمة، وطالبوا بدفع العمل بالمشروع حتى يتسنى للجهاز القيام بالدور المطلوب بالتزامن مع قرب تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بالمدينة.

وفي مدينة بدر، قام مسئولو الوزارة بالمرور على عمارات الإسكان الاجتماعي بالحي السابع بإجمالي 842 عمارة سكنية، وكذا المرور على أعمال تنفيذ ٣٥١ عمارة تضم ٨٤٢٤ وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن لكل المصريين"، كما تم المرور على 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستعد الوحدات حاليا لاستقبال الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، كما تفقدوا أعمال تنفيذ العمارات والطرق التى تتم بالمشروعات.

وخلال الجولة، شدد مسئولو الوزارة، على الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من المشروعات في أسرع وقت، والاهتمام بجودة التنفيذ والوقوف على كافة العقبات والتحديات وإزالتها لدفع الأعمال.

كما طالب مسئولو الإسكان، الشركات المنفذة لأعمال الخدمات بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال، حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم كاملة المرافق والخدمات.