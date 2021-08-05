الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 5-8-2021 بالبنوك المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 5-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الخميس 5-8-2021 انخفاضه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك 18.49جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.53جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، أما فى بنك مصر بلغ 18.49جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.52جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

 

وشهد سعر الدولار اليوم الخميس 5-8-2021 تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، فى حين انخفض بمقدار قرش واحد فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

 

 

8b4e5b2687.jpg

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

0ebd8032b7.jpg


وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.57 جنيه للشراء.

 

18.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.49 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.53 جنيه.

18.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.67 جنيه.

 

dol320081812112.jpg

سعر اليورو فى بنك مصر

18.49 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء.

 

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

8005eaef02.jpg

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.51 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.54 جنيه للشراء.

 

18.64 جنيه للبيع.

 

71ec624c67.jpg
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا