شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 5-8-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر اليورو اليوم الخميس 5-8-2021 انخفاضه أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.49جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.53جنيه للشراء، و18.67جنيه للبيع، أما فى بنك مصر بلغ 18.49جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس 18.52جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وشهد سعر الدولار اليوم الخميس 5-8-2021 تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، فى حين انخفض بمقدار قرش واحد فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.





وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.57 جنيه للشراء.

18.70 جنيه للبيع.

18.62 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.67 جنيه. سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 18.49 جنيه للشراء. 18.63 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.49 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 18.53 جنيه.

18.63 جنيه للبيع.

18.74 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.51 جنيه للشراء. 18.65 جنيه للبيع. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.54 جنيه للشراء. سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.54 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.56 جنيه للشراء.

18.64 جنيه للبيع.