الاقتصاد

أسعار الدولار اليوم الخميس 5-8-2021 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 5-8-2021 تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، مستقرا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى "cib" سجل 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، فى حين انخفض بمقدار قرش واحد فى بنك الاسكندرية ليسجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.65جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 15.65جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

 

وفى سياق متصل ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزى.

 

ويغطى الاحتياطى الحالى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجى، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.

 

 

 

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ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

 

 

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  وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.65 جنيه.

 

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.75 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

 

15.75 جنيه للبيع.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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