- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الخميس 5-8-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى إلى 40.609 مليار دولار، فى نهاية شهر يوليو 2021، مقارنة بـ 40.584 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2021 بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار، حسب بيان للبنك المركزى.
ويغطى الاحتياطى الحالى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجى، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.64 جنيه للشراء مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.65 جنيه.
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره بالأمس كان بـ 15.75 جنيه.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.