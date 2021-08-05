شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: خصم 50٪ من رسوم «نافذة» لمن يُسَّجل بالنظام الجديد قبل نهاية الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مزايا تحفيزية جديدة لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مسار سريع بكل مركز لوجستي.. للمنضمين إلى منظومة «ACI» أولوية الإفراج المسبق وكشف فورى للشهادات الجمركية ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID» جروبات على «واتس آب» لضمان التواصل الفورى مع المنضمين لمنظومة «ACI» وتذليل أى عقبات حظر دخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل خارج نظام التسجيل المسبق أكدت وزارة المالية، أن هناك مزايا تحفيزية جديدة لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» خلال فترة التشغيل التجريبى التى تستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل، بخلاف ما يُتيحه هذا النظام من مزايا أخرى؛ تسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، موضحًا أنه سيتم خصم 50٪ من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالى، و30٪ لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما سيتم تخصيص نافذة ومسار سريع بكل مركز لوجستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID»، ومن المقرر استمرار هذه المزايا الإضافية لمن سجل شهادات بهذا النظام قبل نهاية أغسطس الحالى، بعد بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الأول من أكتوبر المقبل.

وأضافت الوزارة، أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل للموانئ البحرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتًا إلى أن فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، تُعد بمثابة فرصة أخيرة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر، والشركات العالمية متعددة الجنسيات للتسجيل على المنظومة الجديدة؛ للاستفادة من التيسيرات التي يتيحها هذا النظام من تسهيل الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، حرصه على توعية المتعاملين مع الجمارك بمنظومة «ACI»، وتعزيز التواصل الإيجابي مع المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين من خلال عقد الندوات والورش التدريبية بالمراكز اللوجستية في الإسكندرية والدخيلة والعين السخنة وبورسعيد ودمياط ومطار القاهرة، بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وقد تم تدريب أكثر من 4 آلاف و600 مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع نظام التسجيل المسبق للشحنات.

دعا الشحات غتورى، المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين إلى ضرورة إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»: www.nafeza.gov.eg والحصول على التوقيع الإلكتروني، الذي يتم إصداره من خلال شركتي «مصر المقاصة» أو «إيجي تراست»، للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وإدراج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى 48 ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بتقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، تم تشكيل لجنة برئاستها، وعضوية ممثلين من الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، ومصلحة الجمارك للاجتماع الدوري مع كل من لديه استفسارات أو معوقات على منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، موضحة أنه تم تخصيص الخط الساخن: «١٥٤٦٠» والبريد الإلكترونى: [email protected] للرد المباشر على أي تساؤلات تتعلق بالمنظومة الجديدة، كما تم تخصيص جروبات على «واتس آب» لضمان التواصل الفورى مع المنضمين لمنظومة «ACI» وتذليل أى عقبات قد تواجههم.