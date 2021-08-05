شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات 14 مليار دولار.. تفاصيل 5 مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر
١- تشمل مشروع توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية.
٢- ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
٣- مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط.
٤- مشروع انشاء وحدة انتاج الأسفلت الجديدة بالسويس.
٥- ومشروع مجمع التفحيم بالسويس.
٦- مشروع توسعات مصفاة ميدور يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية بمقدار 60 ألف برميل يومياً باستثمارات حوالى 2.4 مليار دولار والفترة القادمة ستشهد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.
٧- التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات تصل إلى حوالي 7.5 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.
٨- مشروع أنوبك يهدف إلى تحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة خاصة السولار، باستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار.
٩- مشروع وحدة انتاج الأسفلت الجديدة بالسويس بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت يومياً واستثمارات حوالى 64 مليون دولار.
١٠- مشروع مجمع التفحيم بالسويس يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من المازوت وتحويله إلى منتجات مرتفعة القيمة وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وخاصة السولار بمواصفات Euro 5 والبوتاجاز بما يسهم في الحد من الاستيراد وتبلغ استثماراته حوالى 1.4 مليار دولار.