شكرا لقرائتكم خبر عن باستثمارات 14 مليار دولار.. تفاصيل 5 مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينفذ قطاع البترول حالياً برنامج عمل متكامل لتطوير وتحديث منظومة التكرير والبتروكيماويات في مصر من خلال رفع كفاءة التشغيل بالمصافى القائمة بالفعل واضافة وحدات إنتاجية جديدة بالإضافة إلى إنشاء مشروعات بتروكيماوية جديدة بهدف استدامة توفير المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من ثروات مصر البترولية وفيما يلي أهم المعلومات عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجارى تنفيذها حالياً وكانت كالتالي:

١- تشمل مشروع توسعات مصفاة ميدور بالإسكندرية.

٢- ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

٣- مشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار بأسيوط.

٤- مشروع انشاء وحدة انتاج الأسفلت الجديدة بالسويس.

٥- ومشروع مجمع التفحيم بالسويس.

٦- مشروع توسعات مصفاة ميدور يهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية بمقدار 60 ألف برميل يومياً باستثمارات حوالى 2.4 مليار دولار والفترة القادمة ستشهد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

٧- التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات تصل إلى حوالي 7.5 مليار دولار لإنتاج منتجات بتروكيماوية عالية الجودة لسد الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض.

٨- مشروع أنوبك يهدف إلى تحويل المازوت منخفض القيمة الاقتصادية بطاقة تغذية 2.5 مليون طن سنوياً إلى منتجات بترولية عالية الجودة خاصة السولار، باستثمارات حوالى 2.9 مليار دولار.

٩- مشروع وحدة انتاج الأسفلت الجديدة بالسويس بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن أسفلت يومياً واستثمارات حوالى 64 مليون دولار.

١٠- مشروع مجمع التفحيم بالسويس يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من المازوت وتحويله إلى منتجات مرتفعة القيمة وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وخاصة السولار بمواصفات Euro 5 والبوتاجاز بما يسهم في الحد من الاستيراد وتبلغ استثماراته حوالى 1.4 مليار دولار.