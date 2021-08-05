شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح التجارب الأولى للسيارة الكهربائية نصر E70 بمشاركة الخبراء الصينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أضاف هانى الخولى، إنه يتبقي نحو شهرين من التجارب، للتأكد تماما من ملاءمة السيارة للأجواء المصرية ولا سيما إنها المرة الأولى التى تخرج تلك السيارة من الصين ، موضحا إن فريق الخبراء وفريق شركة النصر حريصون على نجاح التجارب مع تدوين كافة الملاحظات المتعلقة بآداء السيارة فى شوارع مصر .

يشار أن السيارة الكهربائية الجديدة تصل سرعتها القصوى لنحو 165 كيلو متر فى الساعة وتسير بالشحنة الواحدة التى تتكلف نحو 160 جنيها، مسافة تصل لنحو 400 كيلو ، مما يعد ميزة كبيرة لها مقارنة بالسيارات التقليدية.

ومن المتوقع طرح السيارة أواخر العام المقبل فى السوق المصرى.