شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"الأبحاث والإعلام" توقع عقداً سنوياً لتقدم خدمات بقيمة 204 ملايين ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "الأبحاث والإعلام" عن توقيع شركة توق للعلاقات العامة، التابعة لها، عقداً لتقديم خدمات استشارية إعلامية وأبحاث متخصصة وإنتاج محتوى رقمي ومرئي.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن قيمة العقد 204 ملايين ريال سنوياً، ومدة العقد 3 سنوات، متوقعا أن يظهر الأثر المالي للعقد في القوائم المالية ابتداء من الربع الثالث من عام 2021.

وأكدت عدم وجود أطراف ذات علاقة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار وحضور على الصعيد المحلي و العالمي.

يشار إلى أن المجموعة أعلنت في منتصف يونيو الماضي عن توقيع شركة توق للعلاقات العامة إحدى الشركات التابعة للمجموعة، عقد مع شركة تجارية نشاطها الدعاية والإعلان والعلاقات العامة لتقديم خدمات إعلامية وإنتاج محتوى دولي متعدد اللغات والمنصات وخدمات استشارية.

وأفادت المجموعة في بيان صدر حينها، بأن قيمة العقد 200 مليون ريال سنوياً، علماً بأن مدته ثلاث سنوات.

يذكر أن ذلك التعاقد يعكس مدى الثقة التي تتمتع بها المجموعة وشركاتها التابعة بما لديها من خبرات وانتشار و حضور على الصعيد المحلي والعالمي.