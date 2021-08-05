شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. بدء تطبيق قرار توطين لوظائف بالمجمعات التجارية المغلقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأت السعودية في تطبيق قرار توطين "قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على المواطنين"، وانتهاء فترة السماح المحددة أمس الأربعاء الموافق الرابع من أغسطس الجاري، بحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقعها الإلكتروني.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في أبريل الماضي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

ودخل قرار التوطين حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في 25 شعبان 1442 هـ، وبحسب الدليل الإجرائي للقرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، حيث إن المخالفات في القرار يشملها تطبيق نوعين من العقوبات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.