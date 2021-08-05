شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستمر بالتذبذب الجانبي-تحليل - 5-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يسجل سعر الزوج أي هدف سلبي جديد حتى هذه اللحظة ليستمر بتشكيل تداولات جانبية نظرا لانحصاره ضمن النطاق الضيق والمتمثل حاليا بالحاجز المستقر عند 130.40 بينما يتمركز الدعم الأولي قرب 128.80.

تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي يدعونا للتمسك بالترجيح السلبي ولنذكر بأهمية تسلل التداولات دون الدعم الأولي المذكور سابقا ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي قد تبدأ من 127.90 و 126.65 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.20 و 128.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط