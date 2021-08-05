الاقتصاد

الباوند مقابل الين يكرر المحاولات الايجابية-تحليل - 5-8-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يكرر المحاولات الايجابية-تحليل - 5-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على ثباته الإيجابي فوق الدعم الإضافي الممتد نحو 151.18 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة تأكيدا لسيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا, نحن بانتظار وصول السعر قريبا نحو الهدف الأول المتمركز قرب 153.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 154.50 و 155.20 على التوالي.

 

استمرار تذبذب المتوسط المتحرك 55 دون التداولات الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن المسار الصاعد ليمكنه ذلك من تجميع العزم الإيجابي والمطلوب لتسجيل الأهداف المذكورة سابقا.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.80 و 153.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا