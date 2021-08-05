الاقتصاد

سعر النحاس يستمر بالزحف الهابط– تحليل- 5-8-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس لسلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 4.4200 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط, لذلك سنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 4.2100 والذي يشكل بدوره امتداد لدعم القناة الصاعدة ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.2200

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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