شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالزحف الهابط– تحليل- 5-8-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس لسلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 4.4200 مؤكدا بذلك تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط, لذلك سنبقى بانتظار وصوله قريبا نحو 4.2100 والذي يشكل بدوره امتداد لدعم القناة الصاعدة ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.4200 و 4.2200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط