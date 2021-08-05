شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الغذائية": ضاعفنا أرباحنا وإيراداتنا وإنتاجنا 6 مرات خلال 5 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أحمد العسيلان، المتحدث الرسمي لمجموعة التنمية الغذائية الرائدة بإنتاج الدواجن وبقطاع المنتجات الاستهلاكية، إن الشركة ضاعفت أرباحها وإيراداتها وإنتاجها بنحو 6 مرات خلال الخمس سنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحصة السوقية للشركة قرابة 20% من سوق الدواجن. وذكر أن المؤسسين مازالوا يمتلكون 70% من أسهم الشركة بعد الطرح. وبين أن عائد الطرح سيساهم في تحقيق تنمية للشركة عبر أفضل الممارسات، بحسب قناة العربية.

وعن خطط الحصول على تمويل، قال العسيلان إن الشركة لديها خطط توسعية للخمس سنوات المقبلة وتحتاج لتمويل لتحقيق تلك الخطط، وتم وضع خطط واضحة بشأن هذا الأمر والتنسيق مع الشركات الممولة.

وبدأ في جلسة أمس تداول أسهم الشركة في سوق تداول السعودية، وتصدر سهم الشركة ارتفاعات السوق بمستهل الجلسة مرتفعاً بالحد الأقصى 30% إلى 87.1 ريال للسهم.

يذكر أن شركة التنمية الغذائية السعودية، قد حددت النطاق السعري لطرحها العام بين 59 و67 ريالا للسهم الواحد.

وتعد الشركة إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية في المملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.