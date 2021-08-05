شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 05-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 0.9060 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، في طريقه لزيارة مستوى 0.9135 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9060 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9030 والمقاومة 0.9120

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط